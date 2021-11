John Elkann: “La Juventus sta collaborando con gli inquirenti e confida che sarà fatta luce su tutti gli aspetti indagati”

Il presidente di Exor (la holding che ha tra le sue partecipate la Juventus), John Elkann, ha parlato dell’inchiesta legata alle plusvalenze del club bianconero: “Nelle indagini in corso la società sta collaborando con gli inquirenti e confida che sarà fatta luce su tutti gli aspetti indagati. Sono fiducioso nell’operato della magistratura”.

Continua così Elkann: “La Juventus ha un nuovo cda, un nuovo amministratore delegato, un nuovo direttore sportivo, un nuovo allenatore che, con il vicepresidente e il presidente, stanno affrontando i problemi in campo e fuori dal campo. Per ogni società i momenti difficili esistono, è importante affrontarli. È quanto sta accadendo alla Juventus. Sono convinto che il futuro sarà importante come il passato. È una grande società e ci sono tutte le condizioni. Nell’affrontare le difficoltà ci si rafforza”.

Chiosa finale sull’operazione che ha portato Cristiano Ronaldo alla Juventus: “E’ stata importante per la Juventus. Credo non ci sia altro da aggiungere rispetto a quanto abbiamo vissuto. Conosciamo il contesto in cui il calcio e la Juventus hanno vissuto”.