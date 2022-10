L’attaccante della Fiorentina Luka Jovic, dopo la doppietta in Europa Conference League, è tornato a parlare Sportal.rs: “Abbiamo fatto una buona partita e trovato un risultato importante per me e per la squadra.

Poi ha proseguito: “E’ importante trovare la condizione fisica migliore per chiudere al meglio la Serie A e preparaci per il Mondiale con la Serbia”.