Jovic e Vlahovic scherzano insieme sui gesti degli italiani dal ritiro della Serbia – VIDEO

Dovranno aspettare ancora un giorno per l’esordio mondiale, Luka Jovic e Dusan Vlahovic. Uno il centravanti della Fiorentina, l’altro il grande ex passato alla Juventus. Per ingannare l’attesa della sfida al Brasile, i due attaccanti serbi si sono resi protagonisti di un video del canale Sport MTS in cui il più esperto in lingua italiana spiega all’ex Real alcuni gesti tipici dell’italianità.

Nel video sotto riportato si può vedere i due compagni di nazionale che sembrano andare d’accordo nel cercare di comprendere la gestualità tipica italiana. Ecco allora Jovic e Vlahovic che scherzano alla vigilia del big match al Brasile: