Jovic si sblocca in una partita in chiaroscuro. La missione è trascinare una squadra intera su due fronti

Nel corso dell’amichevole di ieri sera contro il Siviglia i riflettori sono stati puntati sull’attaccante della Fiorentina Luka Jovic. Il Corriere dello Sport di oggi evidenzia come il serbo non abbia brillato per gran parte della gara, ma il suo gol di testa ha contribuito a rendere meno amara la sconfitta.

Un’altra indicazione è il fatto che il centravanti gigliato abbia saputo sfruttare una delle pochissime occasioni avute, visto che nelle ultime uscite era mancato soprattutto sull’ultimo passaggio. E la terza sensazione è che dopo le fatiche accumulate nei ritiri tra Moena e Austria, l’attaccante possa essersi sbloccato e che possa rappresentare l’arma in più per l’inizio del campionato e della Conference League, tanto da diventare uno dei trascinatori di questa squadra. Insomma, con un po’ di pazienza si iniziano a vedere i frutti del lavoro per rendere la Fiorentina più concreta sottoporta.