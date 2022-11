L’attaccante della Fiorentina Luka Jovic, che contro il Milan partirà dalla panchina, è stato intervistato a DAZN prima della gara in programma alle 18: “Sono contento per i miei gol ovviamente, e lo sono soprattutto di aiutare la squadra. Mi auguro di segnare anche questa sera”.

E sull’esultanza contro la Salernitana afferma: “So quanto significava quel gol per i tifosi, volevo mostrare a tutti quanto sono felice qui. Spero di segnarne tanti altri”.