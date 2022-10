Jovic torna a fare il paracarro in mezzo all’area avversaria, il centrocampo fa una regia da B-movie mentre quella della Lazio sembra di Fellini. Italiano prigioniero delle proprie convinzioni, dei propri metodi, delle proprie dichiarazioni

Finisce con la Fiesole che fischia e urla “tirate fuori le palle”, come se non bastassero quelle sparate in curva da Jovic e compagni. Umiliazione bis per la Fiorentina dopo quella in Turchia.

Jovic, torna a fare il paracarro in mezzo all’area avversaria (non aveva dato buona prova di sé in Scozia arretrando un po’ la posizione?) e a sprecare occasioni.

Il centrocampo fa una regia da B-movie mentre quella della Lazio sembra di Fellini.

Biraghi – 3 – Cross e corner da dimenticare. Stavolta Lazzari si mantiene sulle sue a a metterlo all’angolo è Felipe Anderson.

Jovic – 2 -Prima calcia centrale una sorta di rigore in movimento, poi al volo manda la palla nel viale Paoli. Colpo di testa alto da ottima posizione nella ripresa, poi decide di autosostituirsi lasciando al suo posto un cartonato che non tocca palla. Aridateci Kokorin!

Allenatore: Vincenzo Italiano – 2 – Partita preparata male, cambi per niente azzeccati. Ormai prigioniero delle proprie convinzioni, dei propri metodi, delle proprie dichiarazioni. E’ comprensibile che non abbia molto da dire, lo è meno che quel poco siano degli spropositi.

