Juranovic si allontana dai radar viola: nessuna trattativa in corso con il Legia Varsavia

Il futuro di Josip Juranovic sembra non essere destinato a tingersi di viola. Il terzino destro in forza attualmente al Legia Varsavia era stato accostato nei giorni scorsi alla Fiorentina in caso di partenza di Pol Lirola.

Nonostante non sia stata ancora presa su quest’ultimo una decisione definitiva non starà a Juranovic eventualmente a sostituirlo, a meno di clamorosi colpi di scena.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club polacco non ha intavolato nessuna trattativa per la Fiorentina per la cessione del giocatore. Il giocatore croato resta comunque sul piede di partenza ed è pronto a cambiare squadra nel corso dell’estate. Ci sarebbero infatti alcuni club russi pronti ad investire su di lui.

La Fiorentina dal canto suo deve risolvere una volta per tutte la questione Lirola per essere certa di non dover tornare sul mercato per trovare un altro titolare nel suo ruolo.