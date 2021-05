“Juric è come Gasperini, un allenatore che per fare bene ha bisogno di giocatori con determinate caratteristiche”

Il direttore sportivo del Crotone Giuseppe Ursino ha parlato a TMW Radio anche della Fiorentina: “Il Cagliari secondo me poteva puntare a classificarsi tra le prime sotto, per non parlare di Torino e Fiorentina. Ormai il livellamento lineare rende ogni campionato molto difficile, le squadre materasso non ci saranno più, basta vedere Spezia e Benevento che comunque lottano fino in fondo per salvarsi”.

E poi su Juric, allenatore accostato alla Fiorentina, ha aggiunto: “Lui è come Gasperini, vuole squadre che abbiano per prima cosa una certa mentalità di sacrificio e determinate caratteristiche. Ivan è molto preparato, è riflessivo e cura tutti i particolari: di certo però gli serve una squadra adatta”.