Juric: “La Fiorentina ha venti giocatori di grandissimo livello. Molto probabilmente Schuurs non ci sarà”

Alla vigilia di Fiorentina-Torino, l’allenatore granata Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa, parlando anche della squadra viola: “La Fiorentina ha venti giocatori di grande, grandissimo livello. All’inizio della stagione, ha pagato l’ingresso nelle coppe europee, ma rimane un collettivo dai valori ottimi. Trovo che Italiano sia un grande allenatore, mi piace tanto“.

Sulla situazione del Torino: “Schuurs, molto probabilmente, non ci sarà. Lukic è chiaramente ancora fuori, Lazaro ne avrà per un po’. Mio rinnovo? In questo momento, la priorità non è economica: dipende tutto dal risultato sportivo. Questo è il momento delle decisioni importanti, per il bene del Torino“.