Juric: “Un punto a Firenze contro una grande squadra è un buon risultato. La Fiorentina ha giocatori importanti, non capisco quale sia il suo problema”

L’allenatore del Verona Ivan Juric ha parlato in sala stampa al termine della partita con la Fiorentina: “Secondo me la direzione di gara non è stata giusta, ma non voglio fare polemica. Ruegg? Ottima prestazione per lui, che arriva da un campionato con ritmi molto più bassi. Non dobbiamo dimenticare la sua giovane età, ogni volta migliora di più. Risultato? E’ stata una partita dura, sinceramente bruttina. Noi abbiamo avuto più occasioni di loro per segnare, ma un punto a Firenze contro una grande squadra è un buon risultato”.

E sulla prossima partita con l’Inter ha aggiunto: “Non recupereremo nessuno, non posso forzare il rientro dei giocatori perché altrimenti li danneggio. Qualcuno ha fatto tre partite in pochi giorni, domani i ragazzi avranno il giorno libero e poi vedrò le condizioni della squadra”.

E infine il giudizio sulla Fiorentina: “E’ una squadra costruita da grandissimi giocatori, quindi non capisco quale sia il suo problema. Prandelli è molto esperto, saprà sicuramente come tirare fuori i suoi da questa situazione. Amrabat? Ho un rapporto magnifico con lui. Oggi l’ho visto voglioso come sempre, non è stata una partita facile neanche per lui”.