Kalac: “Per il Milan rifiutai una ghiotta offerta della Fiorentina”

L’ex portiere del Milan Zeljko Kalac, intervistato dal sito online “The world game“, ha raccontato del suo arrivo a Milano, parlando di aver rifiutato una trattativa con la Fiorentina per giocare in rossonero. Queste le sue parole: “Avevo 32 anni quando sono andato a Milano, quindi avevo praticamente giocato la mia carriera. Sarei potuto andare alla Fiorentina dove sarei stato il numero uno, ma come avrei potuto dire di no al Milan? Non c’era nemmeno da pensarci. Nel calcio mai dire mai e alla fine ho giocato molte partite. Vincere la Champions League del 2007 è stato speciale, anche se non ho giocato nella finale contro il Liverpool dopo aver giocato alcune partite fino ai quarti di finale. L’annata è stata un grande successo perché abbiamo anche vinto il Mondiale per Club e la Supercoppa Europea. Ancelotti? Il miglior allenatore mai avuto. Lavorare con un mister della sua statura, vedere il modo in cui si rapportava con i top player e il modo in cui rendeva felice lo spogliatoio è stato un privilegio e un’esperienza di apprendimento enorme per me”.