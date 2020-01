Kalinic fa le “bizze” e non molla la Roma

Nelle ultime settimane il nome di Nikola Kalinic è stato più volte accostato alla Fiorentina. Sia lo scarso utilizzo del croato da parte di Fonseca che la carenza di finalizzatori in fase offensiva della squadra viola avevano aperto alla possibilità di un possibile ritorno dell’attaccante a Firenze. Un cavallo di ritorno poco gradito: la tifoseria viola infatti da sempre ha osteggiato un possibile ritorno di Kalinic, soprattutto dopo le scenate di qualche anno fa a Moena.

Fonseca però, nonostante le parole di quest’oggi in conferenza stampa, non vede assolutamente il croato all’interno del suo scacchiere e avrebbe aperto alla cessione. Il problema però resta la volontà del giocatore. Secondo quanto riportato quest’oggi da Tuttomercatoweb.com Nikola Kalinic, dopo i no alle ipotesi Hellas Verona e Genoa, avrebbe messo il verto anche su un eventuale trasferimento in Premier League: anche il Newcastle avrebbe espresso il proprio interesse, interesse subito rimandato al mittente dal numero 19 giallorosso.