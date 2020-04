I sondaggi di mercato sul settore attaccanti aveva no portato la Fiorentina a cercare anche Keita Balde nello scorso gennaio. E’ lo stesso attaccante classe ’95 a svelarlo a Calciomercato.com: “A gennaio mi hanno cercato un po’ di squadre tra le quali di nuovo l’Inter e la Fiorentina, non si è concretizzato nulla e ho preferito rimanere a Montecarlo. Al momento sono qui, in futuro non si sa quello che può succedere”.