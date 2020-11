Kessie: “Pioli in videochiamata si è complimentato per la vittoria contro la Fiorentina. Abbiamo fatto due gol subito ma i viola sono una squadra forte”

Il centrocampista del Milan Franck Kessie commenta a Dazn la vittoria ottenuta oggi contro la Fiorentina per 2-0 grazie anche al rigore siglato da lui stesso: “Pioli a fine partita in videochiamata ha fatto i complimenti a tutta la squadra, per dirci che siamo stati bravi a vincere questa partita ed è contento. Noi abbiamo iniziato molto forte perché sapevamo che la Fiorentina era una squadra molto forte, abbiamo fatto infatti due gol subito”.

0 0 vote Article Rating