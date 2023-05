Kokorin segna il gol decisivo e avvicina l’Aris Limassol al titolo. All’ultima giornata gli basterà un punto per vincere il campionato

Se l’Aris Limassol riuscirà a vincere il campionato cipriota, lo dovrà anche ad Aleksandr Kokorin. Nella sfida da poco conclusa contro il Paphos, l’ex attaccante della Fiorentina ha infatti segnato il gol del definitivo 2-1 all’85’. Una vittoria fondamentale per l’Aris che, sfruttando il contemporaneo 0-0 dell’Apoel contro l’Omonia, si porta a più tre in testa alla classifica a una giornata dalla fine.

Il campionato cipriota prevede che, in caso di arrivo a pari punti, contino gli scontri diretti e questa regola vale anche per i verdetti principali come appunto il titolo. Ciò significa che l’Aris non può ancora festeggiare perché, teoricamente, l’Apoel potrebbe ancora raggiungerlo e soffiargli il trionfo in virtù degli scontri diretti a favore. Al tempo stesso, però, a Kokorin e compagni basterà un pareggio nell’ultimo turno per festeggiare il titolo. Dovesse accadere, il gol di oggi dell’ex attaccante della Fiorentina avrebbe un peso specifico enorme.