Kostner: “La Fiorentina ha fatto la scelta che riteneva giusta, ma a noi spiace molto questa decisione”

La Fiorentina lascia Moena e punta tutto sul proprio Viola Park. Cambiano le modalità per il ritiro estivo della squadra che, dalla prossima estate, verrà fatto a chilometro praticamente zero.

“Purtroppo a noi spiace molto – racconta a La Repubblica il sindaco della località trentina, Albert Kostner – la Fiorentina ha fatto la scelta che riteneva corretta e giusta. Capiamo la decisione di puntare sul Viola Park dopo gli investimenti fatti”.

Screzi tra la parti non ci sono stati: “Ci siamo lasciati in maniera molto corretta e amichevole – continua – Ci auguriamo adesso che i fiorentini verranno comunque in Val di Fassa anche senza il calcio”.