Kouame: “Concorrenza in avanti? La concorrenza fa sempre bene. Non vedo l’ora di esultare sotto la Fiesole”

Ha parlato anche del suo passato in diretta Instagram l’attaccante della Fiorentina Christian Kouame: “Da piccolo guardavo il Real Madrid ma quando è emerso Drogba, non potevo non amarlo. Ha dato davvero tanto al nostro paese e grazie a lui io ho iniziato a guardare il campionato inglese. Sogno nel cassetto? Adesso voglio tornare a giocare per ripartire bene; il resto si vedrà. Concorrenza in avanti? La concorrenza fa sempre bene. Se un calciatore è abituato a giocare tutti i giorni poi non da più il massimo. Emozione di tornare a giocare? Il mio agente mi dice sempre che non vedo l’ora di vedermi giocare. Adesso non si sa se si riprende e quando. Spero il più presto possibile, se non altro per la prossima stagione. Non vedo l’ora di esultare sotto la Fiesole. Vedo i messaggi che mi scrivono i tifosi e mi stanno dando tanta fiducia”.