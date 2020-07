Kouame: “Continuo a lavorare duramente perché non vedo l’ora di poter finalmente dare una mano ai miei compagni”

Christian Kouame con ogni probabilità, per ancora un po’ di tempo dovrà osservare i suoi compagni da lontano. L’attaccante ivoriano è tornato ad allenarsi a pieno ritmo ma per lui il ritorno in campo in questa stagione sarà comunque centellinato nelle ultime partite. Su Instagram, il numero 9 della Fiorentina ha rassicurato così: “Continuo a lavorare duramente perché non vedo l’ora di poter finalmente dare una mano ai miei compagn”.

0 0 vote Article Rating