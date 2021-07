Kouame e un esordio olimpico OK. E la prima occasione della gara l’ha avuta proprio lui…

Esordio alle Olimpiadi di Tokyo vincente per la Costa d’Avorio che ha battuto l’Arabia Saudita per 2-1 (gol decisivo del milanista Kessié). L’attaccante della Fiorentina, Christian Kouame, non solo è stato schierato come titolare tra gli ivoriani, ma ha anche giocato tutta la gara.

E la prima occasione del match l’ha avuta proprio lui; al 12′ ha colpito di testa da centro area, ma ha però messo il pallone a lato. Per il resto non c’è molto altro da segnalare, almeno a livello personale.

Essendo la prima partita del raggruppamento, la Costa d’Avorio si ritrova in testa e a punteggio pieno.