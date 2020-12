Kouame, il Crystal Palace è sempre in agguato? A breve il punto con l’entourage ma la pista Premier potrebbe riprendere corpo

Un anno fa circa saltò il passaggio di Christian Kouame al Crystal Palace, colpa della rottura del crociato patita dall’attaccante con la sua Nazionale. Il Genoa disse addio così a quasi 25 milioni di euro, oltreché ad un giocatore che fin lì aveva segnato già 5 gol in campionato, da seconda punta. Poi a gennaio la cessione arrivò comunque ma alla Fiorentina, per 11 milioni più altri 7 di bonus. Dodici mesi dopo, Kouame in campo ci è tornato eccome ma senza lasciare il segno e la società viola, che ha bisogno disperato di un attaccante che segni, sta valutando a sua volta di cederlo. In agguato ci sarebbe sempre il Crystal Palace, tredicesimo in Premier.

Nei prossimi giorni ci sarà sicuramente un incontro con l’entourage del classe ’97, rappresentato dall’ex difensore viola Minieri, ma la pista della Premier League potrebbe tornare d’attualità, non per quei 25 milioni di un anno fa ma comunque con cifre interessanti.