Kouame: La Fiorentina blocca (momentaneamente) l’addio. C’è una squadra in vantaggio

Christian Kouame è al centro del mercato in uscita della Fiorentina: l’ivoriano piace a diverse squadre (LEGGI QUI), ma in vantaggio sulla concorrenza ci sarebbe il Torino. Il club di Commisso però, come si legge su Tuttosport, per il momento avrebbe preso tempo su un possibile addio dell’ex Genoa.

La partenza di Patrick Cutrone e l’infortunio di Franck Ribery, infatti, hanno ridotto ulteriormente le scelte a disposizione di Cesare Prandelli. Che, in vista della sfida di domenica contro il Cagliari, avrà a disposizione soltanto l’ivoriano, oltre che a Dusan Vlahovic e José Callejon. Nel mirino del Torino rimane anche Alfred Duncan, considerato uno dei rinforzi ideali per la mediana di Marco Giampaolo.