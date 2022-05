Kouame potrebbe consegnare le chiavi della porta della Fiorentina a Gollini. Doppio contatto col Cagliari

Il mercato della Fiorentina è già partito. Secondo quanto riportato da La Nazione, due i contatti registrati per arrivare ad avere il nuovo portiere.

Il primo, la telefonata al Cagliari per conoscere il prezzo e la formula dell’eventuale operazione per portare a Firenze, Vicario. La spesa prevista è di 10 milioni. Ma con il Cagliari, ormai in serie B, si è riacceso anche un possibile discorso relativo a Cragno.

Nel frattempo però c’è stata anche una riapertura del confronto con l’Atalanta per Gollini (di ritorno dal prestito al Tottenham). Si ragiona per il prestito con diritto di riscatto. Ma c’è anche una novità: sempre secondo il giornale cittadino, l’Atalanta ha chiesto ai viola notizie di Kouame, che potrebbe trasferirsi (in uno scambio di prestiti) proprio a Bergamo.

La Fiorentina è alla ricerca di un solo portiere e questo fa pensare che il discorso in uscita possa fermarsi alla cessione di Dragowski e quindi la conferma di Terracciano.