Kouame: “Vedo i miei compagni che danno sempre il massimo. Guardo Ribery e non credo ai miei occhi”

Ha continuato così in conferenza stampa il nuovo attaccante della Fiorentina Christian Kouamè: “A Genova mi sono trovato benissimo, sia con i tifosi, sia con la società sia con i compagni. Difficilmente non vado d’accordo con le persone. Ringrazierò sempre il Genoa. Spogliatoio della Fiorentina? Vedo i miei compagni che danno sempre il massimo, poi in campo puoi perdere o puoi vincere. Abbiamo vinto contro il Napoli e i miei compagni hanno fatto una grandissima gara. Dobbiamo fare quello che chiede il mister. Qua ho trovato persone per bene, anche se non conosco ancora bene l’ambiente. Con Pradè ho avuto sin da subito un grande rapporto. Il presidente mi ha detto che la prima volta che mi ha visto giocare è quando ho segnato alla Fiorentina. Quindi gli sono piaciuto subito. Ribery? Vederlo vicino a me nello spogliatoio è incredibile, quasi non ci credo”.