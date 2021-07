Krastev: “Il mister faceva il play davanti alla difesa, spero di imparare tanto da lui. Il mio sogno…”

Tra i giovani della Primavera della Fiorentina presenti nel ritiro di Moena c’è anche il centrocampista classe 2003 Dimo Krastev. Queste le sue parole all’evento di questa sera al Viola Village: “Per ora mi trovo molto bene con tutti, i piu grandi ci aiutano un sacco a noi giovani. Come mi trovo con loro? Mi sto trovando molto bene con loro tre. Scherziamo sempre ma quando c’è da lavorare diamo tutto sul campo. Il mister ci chiede di giocare il piu veloce possibile ed in verticale: lui in carriera faceva il play, spero di imparare molto da lui quest’anno. Il mio sogno nel cassetto? Giocare nella Fiorentina è’ sempre stato un mio sogno, anche se il solo esordire in Serie A sarebbe una grande cosa”.