Kudinov: “Se in Italia ci fosse ancora il Bidone d’Oro, Kokorin occuperebbe tutti e tre i posti del podio. Aveva finito con il calcio giocato già prima di arrivare alla Fiorentina”

Giorgio Kudinov, esperto di calcio russo, ha parlato dell’attaccante della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, a Lady Radio.

Queste le sue parole: “Sta avvenendo quello che avevo detto. Se in Italia ci fosse ancora il Bidone d’Oro, l’attaccante viola occuperebbe tutti e tre i posti del podio. Mi dispiace perché sta passando male anche il calcio russo. Aveva finito con il calcio giocato già prima di venire a Firenze e chi l’ha portato lì dovrebbe impiccarsi professionalmente”.

Continua così Kudinov: “Non so perché tutti quei nomi illustri lo abbiano consigliato alla Fiorentina, il vero affare l’ha fatto lo Spartak. All’epoca il suo allenatore era Domenico Tedesco, bastava chiedergli un consiglio e non sarebbe stato acquistato. Ritorno in Russia? Con un ingaggio del genere, è difficile trovare una squadra che possa acquistarlo”.