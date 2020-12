Kuzmanovic: “Conosco bene Prandelli, sapevo che avrebbe preparato la gara perfetta. Il 3-2 alla Juventus, la vittoria più importante della mia carriera, i tifosi ci accolsero come eroi”

Zdravko Kuzmanovic era in campo nel giorno in cui la Fiorentina andò in vincere in casa della Juventus per 3-2. Adesso, intervistato dal Corriere Fiorentino, commenta il 3-0 ottenuto dai viola allo Stadium: “Lo avevo anche detto prima della partita che avremmo vinto – spiega Kuz – Conosco bene Prandelli, sapevo che avrebbe preparato bene la gara con la Juventus perché anche con noi lo faceva. Ci faceva vedere vari video, ma soprattutto ci mostrava i nostri errori e i punti deboli degli avversari. Infatti la Fiorentina è stata perfetta a Torino perché aveva curato i dettagli. Il cartellino rosso a Cuadrado ha aiutato, ma la squadra è stata impeccabile. Adoro il mister”.

Si riparla di quel famoso 3-2 in rimonta: “Quando vincemmo noi, era tutto diverso. Quel giorno c’erano i tifosi, stavolta purtroppo no. Poi noi non eravamo così in difficoltà, stavamo andando bene: anche per questo la vittoria dell’altra sera è ancora più grande. È stato bravo il mister a spiegare ai giocatori che questa partita per Firenze è un derby. Quella è stata la vittoria più importante della mia carriera. Quando siamo atterrati ci dissero che c’erano tante persone. Io ero giovane, non potevo crederci che ci avrebbero accolti come eroi”.