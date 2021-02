La battuta di Commisso: “Adesso vado a Mediacom per portare i sacchi di soldi da spendere a Firenze”

Nonostante il periodo che, sotto il punto di vista dei risultati non è dei migliori, il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso dimostra sempre di non aver perso il classico entusiasmo che lo contraddistingue. Al termine dell’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, il tycoon italo-americano si è lasciato andare in una battuta che…promette decisamente bene! “Adesso vado a Mediacom per portare i sacchi di soldi da spendere a Firenze”, ha scherzato Commisso.

