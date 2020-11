La beffarda maledizione di Castrovilli e una Nazionale negata per oltre un anno

Domani sarà esattamente un anno dal giorno dell’esordio in Nazionale di Gaetano Castrovilli: era il 15 novembre 2019 infatti quando l’Italia stravinse in Bosnia per 3-0, nel penultimo match di qualificazione per Euro 2020. Negli ultimi quattro minuti il ct Mancini dette spazio al centrocampista viola, che invece guardò dalla panchina la successa sfida vinta per 9-1 con l’Armenia. Fu di fatto l’ultima sosta per le Nazionali, prima dell’avvento del Covid a marzo 2020. Quando si è tornati a parlare di Italia, amichevoli internazionali e Nations League era già settembre 2020 e il numero 10 della Fiorentina è stato vittima di vari problemini: a settembre un fastidio muscolare, a ottobre una botta alla gamba ed entrambe le pause saltate per fastidi che in realtà non gli hanno fatto saltare alcun incontro in maglia viola. In questi giorni invece, Castrovilli sta bene fisicamente ma lui e i suoi compagni sono (sarebbero) costretti a rispettare la bolla in cui è immerso il gruppo viola dopo le positività di Callejon e di un membro dello staff. La conclusione della bolla prevista per martedì rende impossibile una sua aggregazione al gruppo per la sfida con la Bosnia, una beffa atroce per uno dei migliori in questo avvio di stagione della Fiorentina.

