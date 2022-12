La candidatura forte di Brekalo

La candidatura di Josip Brekalo del Wolfsburg è una candidatura forte e la Fiorentina è in vantaggio su Monza e Torino. Secondo quanto riportato da La Nazione, questa è la situazione attuale per l’attaccante esterno, al centro di diverse voci di mercato.

La formula con la quale potrebbe arrivare a Firenze, è quella del prestito con diritto di riscatto, anche se Brekalo prima di accettare una nuova collocazione vorrebbe avere garanzie per il proprio futuro. Detto in maniera sostanziale, vorrebbe che il suo nuovo club gli garantisse una certa continuità ed esprimesse la propria volontà di riscattarlo al termine del periodo in prestito.