La carica di Castrovilli: “Non smettere di sognare giusto perché una volta hai avuto un incubo…”

Con una storia su Instagram, il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha ricordato il suo brutto infortunio subito durante la partita contro il Venezia. La foto pubblicata infatti ritrae proprio il giocatore viola a terra, dolorante, nella gara con i lagunari. Sopra allo scatto si legge: “Non smettere di sognare giusto perché una volta hai avuto un incubo… Oggi più che mai”.

Continua il lavoro di Castrovilli per tornare il prima possibile a disposizione di Italiano. La carica non sembra mancargli. Questa la foto in questione: