La carriera di Mutu da allenatore procede a gonfie vele: cinque i club pronti a ingaggiarlo

Attualmente allenatore della Romania U21, l’ex giocatore della Fiorentina Adrian Mutu sembra aver ricevuto varie offerte dalla Turchia per allenare in Super Lig, prima serie nazionale. Secondo alcune fonti turche, sarebbero addirittura cinque i club pronti a offrire un contratto al rumeno, che nei prossimi giorni sarà a Istambul per parlare con le varie società che proveranno a strapparlo alla concorrenza. Non solo sul campo, anche in panchina Mutu sembra aver attirato l’attenzione di molti.

0 0 vote Article Rating