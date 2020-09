La cessione di Dabo? Manca ancora un ultimo tassello

Fiorentina e Benevento hanno apparecchiato la tavola per Bryan Dabo. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com per completare la cessione del giocatore al club neo promosso in A manca ancora un ultimo tassello. La società sannita deve ancora convincere il giocatore ad accettare la destinazione. Entro la fine della settimana è previsto un incontro con l’entourage del centrocampista per chiudere il cerchio.

Il Benevento è finora l’unica squadra che si è fatta viva per il francese che ha chiuso la scorsa stagione in prestito alla Spal.