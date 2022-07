La cessione di Kokorin è possibile? Ci sono ostacoli non indifferenti. La situazione

La storia tra la Fiorentina e Aleksandr Kokorin non è certo tra le migliori. Il russo non è riuscito a incidere nella sua avventura in viola: dal suo arrivo a gennaio 2021, ha raccolto una manciata di presenze senza riuscire a segnare neanche un gol. Il problema più grande resta il contratto, che è fino al 2024 e con un ingaggio pari a 1,8 milioni di € a stagione.

Ci sono i margini per una rescissione? La risposta, al momento, è no, vista la volontà del calciatore e del suo entourage di rimanere a Firenze e di provare a stupire (LEGGI QUI). Il direttore sportivo Daniele Pradè, nella sua ultima conferenza stampa, ha accennato a una possibilità di vederlo a Moena. Anche perché le concorrenti per Kokorin frenano di fronte all’ingaggio. Ci ha provato, per ultima, la Torpedo Mosca, ma sembra tirarsi indietro visto lo stipendio, come riportato da La Nazione.

Per ora, la situazione è saldamente in fase di stallo. Non esistono soluzioni concrete (se non un’improbabile rescissione) che prevedano l’uscita del russo dalla Fiorentina.