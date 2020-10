La convalescenza infinita di Benassi, Juric: “E’ un problema serio, pensavamo potesse darci tanto ma l’infortunio è peggiorato”

Qualche dubbio di troppo intorno alla condizione di Marco Benassi, che ancora non ha giocato a Verona. Il suo nuovo tecnico Ivan Juric ne ha parlato così in sala stampa: “È un problema serio: a Firenze non trovava spazio, ma ritenevamo potesse darci tanto. È arrivato con un infortunio al polpaccio, che è peggiorato. Ci vuole ancora tanto: lui non corre, dovrebbe iniziare settimana prossima. Magari tra un mese sarà pronto”.

