La Costa d’Avorio stende il Togo: Kouame entra solo nella ripresa

Questo pomeriggio la Costa d’Avorio era impegnata contro il Togo in una delle tante amichevoli di questa sosta per le Nazionali. Tra i giocatori impegnati in questa partita c’era anche l’attaccante della Fiorentina Christian Kouame, che grazie all’ottimo avvio di stagione in viola è riuscito a riconquistarsi la convocazione in nazionale.

L’esterno classe ’97, tornato in nazionale dopo tanto tempo, è inizialmente partito in panchina per poi entrare al 20′ del secondo tempo al posto di Wilfried Kanga dell’Hertha Berlino: una sgambata di mezz’ora concessa dal ct Baumelle che gli ha permesso di essere tra i protagonisti della vittoria finale per 2-1.