La Cremonese ricorda Astori: “Torneremo a giocare in Serie A proprio in questo stadio. Il tuo ricordo è indimenticabile”

Un bellissimo ricordo, quello lanciato dall’U.S. Cremonese prima della partita contro la Fiorentina. Per i grigiorossi, questa è una giornata storica: alle 18:30, torneranno a giocare un match di Serie A dopo ben 26 anni di assenza. E tornare nella massima categoria proprio al Franchi scatena memorie indimenticabili, non soltanto per Massimiliano Alvini, allenatore della Cremo e tifoso viola.

Con un contenuto pubblicato su Twitter, la Cremonese ha ricordato Davide Astori, che ha giocato con la maglia grigiorossa nella stagione 2007/2008, prima di approdare al Cagliari: “Giocare in Serie A dopo 26 anni, e farlo proprio in questa città… Sarà una giornata ricca di emozioni indimenticabili, proprio come il tuo ricordo, Davide“.

Di seguito, il tweet della Cremonese: