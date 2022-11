La Cremonese riflette sul futuro di Alvini. Tra i possibili sostituti anche un ex Fiorentina

Secondo quanto riporta tuttomecatoweb.com, la Cremonese starebbe riflettendo sul futuro di Massimiliano Alvini, allenatore dei grigiorossi. Lo score non è infatti dei migliori e contro l’Empoli è arrivata un’altra sconfitta.

Tra i papabili profili per sostituirlo, ci sono Andreazzoli, Ballardini e anche l’ex gigliato Iachini. Ancora ogni previsione sulla panchina della neopromossa è precoce, visto che secondo Sky, per il momento la società avrebbe confermato Alvini. Il suo futuro rimane in bilico e chissà che non si possa rivedere Iachini in Serie A…