La decisione su titolo, promozioni e retrocessioni del campionato francese. In caso di stop definitivo anche l’Italia verso queste misure?

Lo aveva annunciato qualche giorno fa il primo ministro francese: la Ligue 1 e il resto dei campionati francesi sono stati definitivamente sospesi. Oggi la lega calcio francese ha annunciato lo stop in una conferenza stampa, facendo sapere anche le decisione prese su assegnazione dei titoli, promozioni e retrocessioni. I titoli saranno assegnati a PSG per la Ligue 1 e al Lorient in Ligue 2. Inoltre è stata presa la decisione di adottare il principio di due promozioni e due retrocessioni tre i due campionati. In caso di stop definitivo, anche in Italia si potrebbe adottare questa soluzione?