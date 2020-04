La difesa della Fiorentina 2020-21: Chi resta, chi parte e chi arriva

Dopo il focus sui portieri della Fiorentina della prossima stagione, è il turno di soffermarci sul reparto difensivo. A prescindere dalla scelta del modulo, che dipenderà da chi siederà sulla panchina viola, c’è già chi è certo di rimanere in riva all’Arno.

Ci riferiamo a Pol Lirola, Martin Caceres e Igor. Il primo è il terzino destro del presente, ma anche del futuro della Fiorentina: classe ’97, ha ancora notevoli margini di crescita che ha cominciato a mostrare dall’arrivo di Iachini a Firenze. Poi c’è Caceres, uno degli acquisti più azzeccati della prima estate di Rocco Commisso. La Fiorentina ha l’opzione per prolungare il contratto per un’altra stagione ed è praticamente certo che la farà valere. L’uruguaiano è un giocatore esperto e duttile, utile sia in una difesa a tre che a quattro. E infine Igor, arrivato a gennaio dalla SPAL: il classe ’98 è stato un investimento più per il futuro che per il presente, ma ha già dimostrato di poter far bene fin da subito. Verso la permanenza in riva all’Arno anche Lorenzo Venuti: fiorentino doc, il terzino è destinato a continuare la sua storia con la Fiorentina anche se il suo ruolo non sarà di primo piano.

In dubbio il futuro di German Pezzella, Nikola Milenkovic e Dalbert. Uno dei due centrali potrebbe terminare la sua avventura alla Fiorentina e dire addio, mentre la decisione per il brasiliano dipende anche dalla volontà dell’Inter di riscattare o meno Biraghi. A forte rischio di cessione, invece, ci sono Federico Ceccherini e Aleksa Terzic: il primo, che non ha giocato molto, potrebbe decidere di andarsene per trovare altrove maggior continuità di rendimento. L’esterno serbo invece, sarà con ogni probabilità ceduto in prestito per continuare il proprio percorso di crescita.

Dal mercato arriveranno un centrale di difesa di livello (LEGGI QUI), pronto per diventare il nuovo leader della difesa viola. Se non dovesse restare Dalbert, inoltre, la Fiorentina investirà anche per l’acquisto di un terzino sinistro titolare. Lo stesso discorso vale anche in caso di addio di Ceccherini, anche se in questo caso uno tra Ranieri e Hancko potrebbe tornare dal prestito per rimanere stabilmente in rosa. Da valutare anche la situazione di Rasmussen, pagato a peso d’oro da Corvino ma mai in grado di dimostrare di valere la cifra spesa dalla Fiorentina poco più di un anno fa.