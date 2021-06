“Sento che qualche troglodita giudica l’uomo Gattuso. Ma lo conoscete? Penso di no. Fatevi un po’ di ca**i vostri”

Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, difende a spada tratta Gennaro Gattuso dopo la diatriba che l’ha separato dalla Fiorentina e le critiche che sta ricevendo a seguito. Ecco il pensiero scritto dall’ex difensore attraverso la sua pagina Facebook: “Sento che qualche “troglodita” giudica l’uomo Gattuso. Vale lo stesso principio per Diego (Maradona ndr), ma lo conoscete? Lo avete frequentato? Penso di no. E allora fatevi un po’ di ca**i vostri, limitatevi a giudicarlo come allenatore, per il resto lasciate perdere”.

L’ex difensore inoltre, aggiunge: “Perché di gesti generosi concessi dall’uomo Gattuso abbiamo perso il conto è dai post scritti dai giocatori del Napoli io ho letto solo parole di amore nei suoi confronti…”.