La febbre senza limiti dei tifosi viola: assalto fin dall’alba alla biglietteria, anche da fuori regione

Vi abbiamo mostrato nella giornata di ieri le immagini della “febbre” del tifo viola in vista del match di mercoledì contro la Juventus, per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Una sorta di follia buona generalizzata e la voglia di esserci a tutti i costi per quello che sarà uno degli eventi più attesi degli ultimi anni. La Nazione ha raccontato alcune storie dei tifosi presenti ieri presso la biglietteria di Via dei Sette Santi: da chi si è presentato alle prime luci della mattina, intorno alle 7 (ben due ore e mezzo prima dell’apertura) a chi si è mosso dalla provincia di Bologna in moto, pur di acquistare i tagliandi. Sintomi di un contagio del tutto diverso rispetto a quello a cui siamo stati abituati negli ultimi mesi.