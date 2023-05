La Fiesole e la bellissima coreografia di ieri: “Per noi, un popolo che mai chinerà la testa”

Questo pomeriggio la Curva Fiesole, tramite i propri canali sociale, ha voluto dare una spiegazione alla coreografia inscenata nei momenti precedenti alla finale di ieri sera contro l’Inter. Questo il messaggio:

“Perseo che taglia la testa a Medusa è il soggetto della nostra coreografia per la finale di Coppa Italia.

Perseo, protagonista della storia e della tradizione fiorentina e Medusa, con le sue serpi nei capelli, elemento predominante nel simbolismo nerazzurro. La scritta PER NOI, contornata dai raggi bianchi che eroicizzano la scena, accompagna il telone: oltre ad essere il finale del sequel delle due coreografie delle semifinali di andata e ritorno con la Cremonese, vuole essere un rimando chiaro al popolo fiorentino.Per noi che ci siamo sempre stati e sempre ci saremo. Per noi, un popolo e una città che mai chinerà la testa alle predominanze ed allo squallido dominio economico delle “grandi” del calcio.

Noi vinciamo sempre.

Firenze vince sempre!”