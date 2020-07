La FIFA comunica le date di Qatar 2022: ecco quando si giocherà il Mondiale più strano di sempre

In un’estate decisamente particolare come questa, condizionata dal covid-19, arriva un’alta notizia decisamente extra ordinaria. Stiamo parlando del calendario ufficiale dei Mondiali 2022 in Qatar, appena comunicato dalla FIFA. Sarà un’edizione veramente diversa dal solito, a partire dal fatto che si giocherà in pieno inverno, in mezzo al campionato. Si parte il 21 novembre e si finisce il 18 dicembre, con un ritmo di quattro gare al giorno (almeno nella prima fase del torneo). Una vera e propria maratona, che si concluderà a pochi giorni dal Natale con la finale al Lusail Stadium.

