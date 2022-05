La Fiorentina a caccia anche di un possibile record del Milan da sventare: a ottenerlo fu… Gattuso

La fase difensiva è diventata cruciale nel cammino del Milan, soprattutto in questa fase conclusiva della stagione: i rossoneri non subiscono reti in casa da tre gare di fila e cercano la quarta per pareggiare il record (dei tempi recenti) delle quattro raggiunto nel 2019, quando alla guida c’era Rino Gattuso, proprio colui che oggi avrebbe vissuto una giornata piena di emozioni se fosse rimasto alla guida della Fiorentina. Compito di Gonzalez, Cabral e compagni interrompere quindi questo digiuno che dura dalla rete di Udogie del 25 febbraio.