La Fiorentina a Campi Bisenzio? Giani, Nardella e Fossi pronti a collaborare con Commisso. Ma ora ci vuole un atto ufficiale di Rocco

Poco tempo fa si sono incontrati il presidente della Regione, Eugenio Giani, il sindaco di Firenze, Dario Nardella e quello di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi. Da quel meeting era uscito un messaggio unitario: le priorità sono il restyling del Franchi e che la Fiorentina continui a giocare a Firenze.

Detto questo, se il numero uno viola, Rocco Commisso, vorrà andare altrove, i sindaci e Giani si sono detti pronti a collaborare. Ma per farlo ci vuole un atto ufficiale, ovvero non parole, non dichiarazioni, non slogan, ma un progetto vero che possa far partire la macchina burocratica e consentire agli enti locali di capire i problemi da affrontare.