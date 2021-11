Il tecnico Nedo Sonetti, a Italia 7, ha parlato così dopo la vittoria della Fiorentina contro il Milan: “Mi piace come Italiano sta impostando la squadra a Firenze. E’ stato bravissimo a preparare la partita contro il Milan”.

Poi ha proseguito: “Ma la Fiorentina deve fare un passo in avanti anche nei match fuori casa. In questo momento la situazione del club viola è bellissima a metà. Non si può continuare però a vincere e a perdere; a volte servirebbe un po’ di equilibrio in più”.