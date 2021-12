La Fiorentina alla ricerca di giovani talenti in Campania

Da lunedì 13 dicembre lo stadio Pinto di Caserta ospiterà la Società e scuola calcio ASD Recale Marcello Trotta, l’unica società in Campania affiliata Fiorentina. I ragazzi degli anni 2008 e 2009 saranno impegnati in campo dalle 15.00 sotto la guida dello staff del settore giovanile viola composto da Maurizio Niccolini, Stefano Cappelletti, Mirko Mazzantini e Antonio Bucci.

Per i giocatori presenti all’evento, della società affiliata e non, la grande opportunità di essere visionati e scelti dalla società viola. La Fiorentina continua la sua ricerca di giovani talenti in giro per l’Italia.