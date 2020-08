La Fiorentina aumenta l’offerta per Torreira: c’è anche il Torino

Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Lucas Torreira, obiettivo di mercato per il centrocampo della Fiorentina. Come scritto da Alfredo Pedullà su Twitter, la Fiorentina avrebbe aumentato l’offerta per accaparrarsi le prestazioni del giocatore dell’Arsenal.



Lo stesso giornalista aggiunge che anche il Torino, alla ricerca di un play, starebbe cercando di inserirsi nell’affare. Torreira vuole tornare in Italia: è sfida tra Fiorentina e granata.