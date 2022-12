La Fiorentina, Calciopoli e quello che Moggi si dimentica o fa finta di dimenticarsi

L’ex AD della Juventus Luciano Moggi, all’assemblea degli azionisti del club bianconero, è tornato a parlare di Calciopoli, tirando in ballo anche la Fiorentina: “Combatto ancora per Calciopoli che ci ha indicati per colpevoli per cose che hanno fatto altri, per questo voglio regalare ad Andrea questo cofanetto con una chiave in cui c’è tutto calciopoli con le parole di Carraro che dice che la Fiorentina e la Lazio non possono retrocedere e che la Juventus non va aiutata“.

Ma ciò che Luciano Moggi si dimentica o che fa sempre finta di dimenticarsi per quanto riguarda la Fiorentina, è il fatto che il club viola subì svariati torti arbitrali durante la stagione calcistica 2004/2005, quella che poi portò, un anno dopo, ad una delle più grandi inchieste sul mondo del calcio. Un anno, costellato di errori, uno più grave dell’altro. Il più celebre, la famosa mano di Luciano Zauri in Lazio-Fiorentina del maggio 2005. Una svista incredibile, che poteva costare cara al club allora guidato dalla famiglia Della Valle.