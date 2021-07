La Fiorentina cerca un regista per Italiano, situazioni di mercato in sospeso. E a Moena il tecnico si lancerà in una serie di esperimenti

Castrovilli e Pulgar sono in vacanza dopo gli impegni con le rispettive nazionali e salteranno il ritiro che la Fiorentina farà a Moena. Idem per Amrabat, che giusto ieri si è operato in una clinica nei pressi di Bordeaux in Francia.

In attesa di novità dal mercato (il club viola cerca un regista e ci sono situazioni di mercato in sospeso, secondo quello che viene riportato da La Gazzetta dello Sport), in mezzo al campo Italiano sulle Dolomiti dovrà arrangiarsi con il confermato Bonaventura, i rientri dai prestiti che dovranno essere valutati (Benassi, Duncan, Zurkowski), il nuovo acquisto Maleh ed i giovani Bianco (2002) e Krastev (2003).

Sarà dunque quello un periodo di esperimenti in serie per il nuovo tecnico gigliato. Un periodo anche interessante se vogliamo, dove diversi ragazzi vorranno mettersi in mostra per convincere tutti di essere all’altezza della situazione.